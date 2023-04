Silvester-Krawalle: Diese Männer sucht die Polizei

Anzeige







BERLIN. Mit der Veröffentlichung von Screenshots aus einem TikTok-Video sucht die Berliner Polizei nun Verdächtige, die in der Silvesternacht Polizisten und Rettungskräfte angegriffen haben sollen. Zu sehen sind Männer, die mit Pistolen hantieren.

Die Gesuchten stehen im Verdacht, so die Polizei, am 1. Janauar gegen 0.20 Uhr in der Brunnenstraße in Berlin-Wedding „aus einer 50-70-köpfigen Personengruppe heraus gezielt pyrotechnische Gegenstände gezündet, auf vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei geworfen und geschossen zu haben“. Danach flüchteten die Täter.

Streit um Migrationshintergrund der Silvester-Täter

Um die Krawalle hatte es politischen Streit gegeben, weil der Berliner Senat bestritt, daß es sich bei den Gewalttätern vorwiegend um Migranten handelte. Die Vornamen der Festgenommenen wollte die nun abgewählte rot-grün-rote Landesregierung auf Antrag der AfD nicht bekanntgeben. Die Oppositionspartei klagt nun dagegen.

Die Berliner Polizei ermittelt in mehr als 100 Fällen. Bisher konnten nur einige Dutzend Verdächtige identifiziert werden, und es gibt nur wenige Anklagen. Der größte Teil der Täter wurde bisher nicht gefaßt. Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664-173131 oder per E-Mail dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. (fh)