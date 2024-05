Javier Mileis erste Monate: Die Säge kreischt weiter

Es sei „das letzte Stück einer heroischen Kraftanstrengung“ – so versuchte Argentiniens Präsident Javier Milei, die Gemüter der Bevölkerung zu beruhigen. Der seit vier Monaten amtierende Bewohner der Casa Rosada, des Präsidentenpalastes in Buenos Aires, verteidigte in einer Fernsehansprache die tiefgreifendsten wirtschaftspolitischen Einschnitte seit Jahrzehnten. Entgegen zahlreichen Erwartungen habe Argentina im ersten Quartal 2024 zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Haushaltsüberschuß erzielt. „Auf die Kettensäge folgt das Wirtschaftswunder“, erklärte Milei.

Javier Milei announces financial surplus in Argentina during the 1st quarter of 2024.

“A few months ago it seemed impossible.” said the Argentinean Leader.

➡️ In a speech on Monday’s night April 22, 2024, the Libertarian Argentine president highlighted that this is the first… pic.twitter.com/P46WQoQYBG

