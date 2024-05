Linksextreme versuchen Tesla-Werk zu stürmen

GRÜNHEIDE. Linksextreme Demonstranten haben am Freitag versucht, das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide zu stürmen. Die Polizei habe das verhindern können, sagte ein Sprecher der Behörde dem Focus. Teilweise hätten die Protestler aber Zäune überwunden, die Lage sei „dynamisch“. Die Polizei versuchte, das Gelände des Werks weiträumig abzuschirmen und sperrte mehrere Autobahnausfahrten.

Eine Frau sei bei den Protesten bislang verletzt worden. Neben der versuchten Erstürmung habe es auch eine Sitzblockade auf einer Landstraße in der Nähe des Werks gegeben. Auf dem etwa 50 Kilometer entfernten Flugplatz Neuhardenberg habe es eine Störaktion gegeben, bei der mehrere Vermummte Pyrotechnik entzündeten.

NOW – Left radical anti-Tesla mob attempts to storm the premises of the electric vehicle factory in Grünheide near Berlin, Germany.pic.twitter.com/yV9KSfHiDv

— Disclose.tv (@disclosetv) May 10, 2024