EU stellt Verfahren gegen Polen ein

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat angekündigt, ein vor sechs Jahren begonnenes Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen einzustellen. Damit werde „ein neues Kapitel für Polen aufgeschlagen“ betonte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), am Montag auf dem sozialen Netzwerk X. Sie gratuliere dem Ministerpräsidenten Donald Tusk und seiner Regierung für diesen „wichtigen Durchbruch“.

Today, marks a new chapter for Poland.

After more than 6 years, we believe that the Article 7 procedure can be closed.

I congratulate PM @donaldtusk and his government on this important breakthrough.

This is a result of 🇵🇱 hard work and determined reform efforts.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024