Anti-israelische Studenten verbarrikadieren einen Eingang auf dem UCLA-Campus in Los Angeles: Die Räumung dauert Stunden Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ethan Swope

In dramatischen Aktionen haben Polizisten in der Nacht die kalifornische Universität bei Los Angeles gestürmt und sind gegen vermummte Pro-Palästina-Protestler vorgegangen. Zuvor knallte es in New York. Die antiisraelischen Aufstände an Eliteunis spalten Amerika. Trump lobt den Polizeieinsatz.