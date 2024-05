Messerattacke und Schuß bei Massenschlägerei auf Essener Fußballplatz

Anzeige

ESSEN. Am Sonntag nachmittag haben sich am Rande eines Amateurfußballspiels in Essen etwa 60 Personen eine Massenschlägerei geliefert. „Es waren auf einmal Jagdszenen auf der Anlage“, schrieb der Fußballverein AL-ARZ Libanon auf Instagram. Das Spiel gegen RuWa Dellwig wurde abgebrochen. Bei der Schlägerei sollen Messer eingesetzt worden und Schüsse gefallen sein, teilte die Polizei mit. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.

Laut dem AL-ARZ Libanon stürmten kurz vor Ende der ersten Halbzeit Personen den Platz. „Eine Gruppe bewaffneter Männer rannte auf den Platz und griff sowohl Zuschauer als auch Spieler an. Diese Leute sahen wir zum ersten Mal auf unserer Anlage.“ Gegen 16 Uhr gingen dann zahlreiche Notrufe bei der Essener Polizei ein. Die Anrufer meldeten eine gewalttätige Auseinandersetzung auf einer Bezirkssportanlage im Stadtteil Altenessen und berichteten von Schußgeräuschen und mit Messern bewaffneten Männern. „Auf unserer Anlage waren mehr als 50 Kinder“, heißt es von AL-ARZ.

150 Polizisten beenden Schlägerei

Bei Eintreffen der Polizei befanden sich etwa 150 bis 200 Personen auf dem Sportplatz, wobei eine Gruppe bereits geflüchtet war. Die Beamten nahmen die Personalien von über 100 Personen auf und stellten eine Patronenhülse sicher, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist. Insgesamt waren rund 150 Polizisten im Einsatz.

Wie es zur Prügelei kam, ist derzeit noch unklar. Jedoch deuten erste Erkenntnisse auf einen Clan-Bezug hin. Daher übernahm das Essener Kommissariat für Clan-Kriminalität die Ermittlungen. Der Fußballverein spekuliert, daß ein Streit vom Altessener Bahnhof auf den Fußballplatz übergesprungen sein könnte. (dh)