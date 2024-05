Palästina-Protestierende an der UCLA in Los Angeles: Chaotische Bilder dominieren die Berichterstattung. Foto: picture alliance / Yannick Peterhans-USA TODAY | Yannick Peterhans

Auch in den USA bringen Linksextreme den Nahostkrieg in die elitären Unis – und die Partei des Präsidenten Joe Biden in die Klemme. An den Palästina-Protesten zeigen sich die Folgen jahrzehntelanger Hofierung radikaler Ideologien. Von Julian Schneider.