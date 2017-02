Frankfurt: Deutlich mehr Übergriffe in der Silvesternacht

FRANKFURT/MAIN. In der Frankfurter Silvesternacht soll es zu mehr Übergriffen durch junge Einwanderer gekommen sein, als bisher bekannt war. Über einen Monat nach dem Jahreswechsel haben sich Opfer gemeldet, die der Bild-Zeitung von den Übergriffen durch die zumeist jungen Männer nordafrikanischer Herkunft in der Innenstadt erzählten. „Sie faßten mir unter den Rock, zwischen die Beine, an meine Brüste, überall hin. Mir und meinen Freundinnen. Immer mehr dieser Typen kamen. Ihre Hände waren überall“, berichtet die 27jährige Irina A.

Ein Kneipenwirt schilderte, wie eine Gruppe von 50 Arabern in sein Lokal eingedrungen sei. „Sie sprachen kein Deutsch, tranken den Gästen die Getränke weg, tanzten sie an. Die Frauen baten mich um Hilfe, weil sie angegrapscht wurden. Die Stimmung kippte komplett.“ Bei dem Versuch, die Migranten aus dem Lokal zu werfen, habe einer von ihnen ein Messer von der Theke genommen und sei damit auf den Kneipenbesitzer losgegangen. Die Männer beschrieb der Wirt als „hochaggressiv“. Es sei zu Geschrei und Handgemengen gekommen.

Polizei ging von „silvestertypischem Verlauf“ aus

Laut Bundespolizei waren in der Silvesternacht rund 1.900 Migranten in kleinen Gruppen nach Frankfurt gekommen. Die Frankfurter Polizei sprach allerdings am Tag danach von einem „silvestertypischen Verlauf“. Zu den aktuellen Vorwürfen sagt ihr Sprecher Andrew McCormack: „Von diesen besorgniserregenden Schilderungen hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis. Wir haben intensive Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Sachverhalt zu erforschen.“

Mehrere Wirte haben sich nach eigenen Angaben erst jetzt dazu entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem sich Politiker in der Stadtverordnetenversammlung selbst für ihr Sicherheitskonzept gelobt hätten.

Lediglich die Fraktion „Bürger für Frankfurt“ (BFF) und die AfD hatten die Ausschreitungen damals zum Thema gemacht. Die BFF schrieben Anfang Januar in einer Pressemitteilung von „vielen Hunderten jungen Männern mit Herkunft aus islamischen Staaten“, die sich in Frankfurt versammelt hätten, „um den Jahreswechsel auf ihre Weise zu feiern“. Die AfD sprach von Flashmobs Tausender Nordafrikaner im gesamten Bundesgebiet – darunter in Frankfurt. Die Frankfurter Rundschau hielt solche Flashmobs damals für von der AfD „herbeiphantasiert“. (tb)