Ministerium: „Falken“ sollen staatlich geförderte Sex-Broschüre anpassen

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BERLIN. Das Bundesfamilienministerium hat die sozialistische Jugendorganisation „Die Falken“ aufgefordert, eine staatlich geförderte Sex-Broschüre inhaltlich anzupassen. Man habe die „Falken“ darauf hingewiesen, „dass einzelne methodische Darstellungen und Altersgrenzen aus fachlicher Sicht kritisch gesehen werden können und angepasst werden sollten“, teilte ein Ministeriumssprecher am Dienstag auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT mit.

Ende April hatte das Nachrichtenportal Apollo News über die Broschüre zum Thema „Sexualpädagogik“ berichtet. Darin wird unter anderem ein Spiel für Kinder ab acht Jahren mit dem Titel „Beutelspaß“ empfohlen. Dabei soll ein Beutel mit verschiedenen Dingen gefüllt werden, etwa Gleitgel, Sex-Spielzeug, Holzpenis, „Lecktücher“ und Vibrator. Die Kinder sollen dann einen Gegenstand herausziehen und etwas dazu sagen.

„Falken“ wollen prüfen

Ein weiteres Spiel trägt den Titel „Sex-Salat“; es ist für Kinder ab sechs Jahren vorgesehen. Dabei sollen die Teilnehmer verschiedene sexuelle Begriffe als Namen zugeordnet bekommen, „z. B. Penis, Vagina, Lesbe, Trans-Frau, Brust …“. Dann soll das Spiel wie das bekannte Spiel „Obstsalat“ durchgeführt werden.

Anfang Mai teilte das Ministerium auf JF-Nachfrage mit, dass es die „Falken“ um Stellungnahme dazu gebeten habe. Hintergrund: Nach Auskunft der Bundesregierung haben die Falken 2.700 Euro an staatlicher Förderung für das Papier eingesetzt. Inhaltlich äußerte sich das Haus von Familienministerin Karin Prien (CDU) allerdings zunächst nicht, sondern verwies darauf, dass für die Inhalte der Träger verantwortlich sei.

Auf die nochmalige JF-Nachfrage, ob sich die „Falken“ denn inzwischen gegenüber dem Ministerium zu der Broschüre geäußert hätten, wurde ein Sprecher nun deutlicher. Er bestätigte, dass die „Falken“ Stellung genommen hätten. „Der Träger hat mitgeteilt, die Broschüre gemeinsam mit Fachkräften erneut prüfen zu wollen und sich bei weiterem Beratungsbedarf an das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit sowie an das Ministerium zu wenden.“

„Angebote der Sexualaufklärung zu begrüßen“

Das Ministerium führte weiter aus, dass dies aus Ministeriumssicht die Notwendigkeit einer erneuten fachlichen Prüfung „einzelner Inhalte der Broschüre“ bestätige – und dass Anpassungen vorgenommen werden „sollten“. Zugleich betonte es, unabhängig davon bleibe „die grundsätzliche Einschätzung, dass Angebote der Sexualaufklärung zu begrüßen sind“.

Die JF hatte Mitte April berichtet, dass zwei Vertreterinnen der „Falken“ in einer sächsischen neunten Klasse ein Heft mit homosexueller Pornographie ausgeteilt hatten. Daraufhin kamen zahlreiche weitere Dinge über die sozialistische Jugendorganisation ans Licht. So enthüllte die JF auch, dass Kitas der Falken in Bielefeld „Rollenspiele mit sexuellem Inhalt“ für Kleinkinder propagieren. (ser)

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