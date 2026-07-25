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NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke an Deutschlands Schüler rankommen

NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke an Deutschlands Schüler rankommen

NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke an Deutschlands Schüler rankommen

CHRISTOPHER STREET DAY 2024 - Eisenach - CSD - Am 14. September 2024 zog der zweite CSD in Eisenach unter dem Motto Gleichbehandlung und Gleichberechtigung von queeren Menschen durch die Innenstadt. Banner der ANTIFA an der Spitze des Demozuges mit Abbildung einer Regenbogenfahne und dem Logo der ANTIFA. Ab 14 Uhr ging es vom Ausgangspunkt Hauptbahnhof Bahnhofsvorplatz aus durch zahlreiche Straßen des Eisenacher Zentrums. Die Polizei sprach von 650 Teilnehmern, der Veranstalter hingegen ging von 750 Teilnehmern der LGBT-Community Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender aus. Schlusspunkt der Kundgebung war wieder der Bereich des Hauptbahnhofs. Dort gab es Infostände der Community, diese bieten die Möglichkeit sich zu informieren un. Antifa und Regenbogen (Symbolbild): Die Vereine fungieren als Bindeglieder zu den Queer-Dachorganisationen. Foto: IMAGO / Müller-Stauffenberg
CHRISTOPHER STREET DAY 2024 - Eisenach - CSD - Am 14. September 2024 zog der zweite CSD in Eisenach unter dem Motto Gleichbehandlung und Gleichberechtigung von queeren Menschen durch die Innenstadt. Banner der ANTIFA an der Spitze des Demozuges mit Abbildung einer Regenbogenfahne und dem Logo der ANTIFA. Ab 14 Uhr ging es vom Ausgangspunkt Hauptbahnhof Bahnhofsvorplatz aus durch zahlreiche Straßen des Eisenacher Zentrums. Die Polizei sprach von 650 Teilnehmern, der Veranstalter hingegen ging von 750 Teilnehmern der LGBT-Community Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender aus. Schlusspunkt der Kundgebung war wieder der Bereich des Hauptbahnhofs. Dort gab es Infostände der Community, diese bieten die Möglichkeit sich zu informieren un. Antifa und Regenbogen (Symbolbild): Die Vereine fungieren als Bindeglieder zu den Queer-Dachorganisationen. Foto: IMAGO / Müller-Stauffenberg
Antifa und Regenbogen (Symbolbild): Die Vereine fungieren als Bindeglieder zu den Queer-Dachorganisationen. Foto: IMAGO / Müller-Stauffenberg
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Wie queere Schattennetzwerke an Deutschlands Schüler rankommen

Während Lehrer draußen warten sollen, indoktrinieren queere Vereine in den Klassenzimmern Deutschlands Kinder. Das ist kein Zufall, sondern ein durchdachtes System. Die JF schaut sich die Szene genauer an.

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Antifa und Regenbogen (Symbolbild): Die Vereine fungieren als Bindeglieder zu den Queer-Dachorganisationen. Foto: IMAGO / Müller-Stauffenberg
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