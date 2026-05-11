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Nach JF-Recherche: Masturbation und sexuelle Spiele: Behörde verteidigt Kita-Erziehungskonzept

Nach JF-Recherche: Masturbation und sexuelle Spiele: Behörde verteidigt Kita-Erziehungskonzept

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„Lustvolle Gefühle“: In Kitas der „Falken“ werden Kleinkinder Sexualerziehung für den Sozialismus ausgesetzt.
„Lustvolle Gefühle“: In Kitas der „Falken“ werden Kleinkinder Sexualerziehung für den Sozialismus ausgesetzt.
„Lustvolle Gefühle“: In Kitas der „Falken“ werden Kleinkinder Sexualerziehung für den Sozialismus ausgesetzt. Foto: KI / JF
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Masturbation und sexuelle Spiele: Behörde verteidigt Kita-Erziehungskonzept

Ende April deckte die JF auf, dass Kitas der sozialistischen „Falken“ Selbstbefriedigung und sexuelle Spiele für kleine Kinder propagieren. Jetzt reagiert das zuständige Landesjugendamt – ohne jedes kritische Wort.

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„Lustvolle Gefühle“: In Kitas der „Falken“ werden Kleinkinder Sexualerziehung für den Sozialismus ausgesetzt. Foto: KI / JF
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