Die Bigotterie um den Beamtentausch

Bauern im Spiel der Parteien: Wenn politische Beamte gehen, hat das System. Foto: JF mit KI

Der AfD-Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, sorgt für Furore, weil er Beamte im Fall von politischen Sabotageaktionen austauschen will. Eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT zeigt, dass die Praxis seit Jahrzehnten Usus bei allen Parteien ist.