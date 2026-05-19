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Wirbel um AfD-Äußerung: Die Bigotterie um den Beamtentausch

Wirbel um AfD-Äußerung: Die Bigotterie um den Beamtentausch

Wirbel um AfD-Äußerung: Die Bigotterie um den Beamtentausch

Der Reichstag, ein Mann, der gefeuert wird und eine Bauernfigur. Wenn politische Beamte gehen, hat das System. Foto: JF mit KI
Der Reichstag, ein Mann, der gefeuert wird und eine Bauernfigur. Wenn politische Beamte gehen, hat das System. Foto: JF mit KI
Bauern im Spiel der Parteien: Wenn politische Beamte gehen, hat das System. Foto: JF mit KI
JF-Plus Icon Premium Wirbel um AfD-Äußerung
 

Die Bigotterie um den Beamtentausch

Der AfD-Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, sorgt für Furore, weil er Beamte im Fall von politischen Sabotageaktionen austauschen will. Eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT zeigt, dass die Praxis seit Jahrzehnten Usus bei allen Parteien ist.

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