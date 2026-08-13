Briefwahlen: Die seltsame Stimmenwanderung von Frankfurt

Der Frankfurter „Römer“, Zentrum der Stadtpolitik: War die Wahl in Ordnung? Foto: mit KI erstellt

Immer wieder die Briefwahl: In Frankfurt sorgt eine Auffälligkeit beim Kommunalwahlergebnis für die Frage, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Fall zeigt beispielhaft, warum die Methode Briefwahl abgeschafft gehört. Eine Analyse.