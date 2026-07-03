Die Bluttat von Stade, die NGO und die SPD

Hat ein Problem in der Familie: Der Migrationsbeauftragte von Niedersachsen, Deniz Kurku. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

In Stade ermordet ein Türke mutmaßlich sechs Menschen. Was als Kriminaldelikt beginnt, wirft plötzlich Fragen zu einer Migrations-NGO und zu einem SPD-Politiker auf, dessen Schwiegermutter involviert ist. Was ist bisher bekannt?