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Steuergeldverschwendung: Nur die Sozialindustrie wird verschont

Steuergeldverschwendung: Nur die Sozialindustrie wird verschont

Steuergeldverschwendung: Nur die Sozialindustrie wird verschont

Gierige Hände greifen nach Geld (Symbolbild): Für die deutsche Sozialindustrie gibt der Staat Milliarden Euro aus.
Gierige Hände greifen nach Geld (Symbolbild): Für die deutsche Sozialindustrie gibt der Staat Milliarden Euro aus.
Gierige Hände greifen nach Geld (Symbolbild): Für die deutsche Sozialindustrie gibt der Staat Milliarden Euro aus. Bild: JF/Kirill Singer
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Nur die Sozialindustrie wird verschont

Über 1,3 Billionen Euro kostet der Sozialstaat pro Jahr – Tendenz steigend. Von den großzügigen Subventionen und unzähligen Gesetzeslücken profitiert aber die Sozialindustrie und nicht der Bürger. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Gierige Hände greifen nach Geld (Symbolbild): Für die deutsche Sozialindustrie gibt der Staat Milliarden Euro aus. Bild: JF/Kirill Singer
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