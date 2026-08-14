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Ministerpräsidenten-Angebot: Höcke oder Wagenknecht: Wer hat jetzt wen ausgeknockt?

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Sahra Wagenknecht kontra Björn Höcke: Ein Kampf mit Haken und Ösen – und einem Eigentor. Foto: KI-generiert
Sahra Wagenknecht kontra Björn Höcke: Ein Kampf mit Haken und Ösen – und einem Eigentor. Foto: KI-generiert
Sahra Wagenknecht kontra Björn Höcke: Ein Kampf mit Haken und Ösen – und einem Eigentor. Foto: KI-generiert
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Höcke oder Wagenknecht: Wer hat jetzt wen ausgeknockt?

Das Angebot, Ministerpräsidentin von Thüringen zu werden, war eine Falle, die Höcke Wagenknecht stellte. Die BSW-Gründerin konnte kaum entkommen. Aber sie schoss ein überraschendes Eigentor. Eine ausführliche Analyse von Frank Hauke.

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Sahra Wagenknecht kontra Björn Höcke: Ein Kampf mit Haken und Ösen – und einem Eigentor. Foto: KI-generiert
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