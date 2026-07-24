Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gleitgel für Achtjährige: Sex-Broschüre der „Falken“ immer noch online: Wie reagiert das Ministerium?

Gleitgel für Achtjährige: Sex-Broschüre der „Falken“ immer noch online: Wie reagiert das Ministerium?

Gleitgel für Achtjährige: Sex-Broschüre der „Falken“ immer noch online: Wie reagiert das Ministerium?

Familienministerin Prien und ein Screenshot aus der Sex-Broschüre der Falken.
Familienministerin Prien und ein Screenshot aus der Sex-Broschüre der Falken.
Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF
JF-Plus Icon Premium Gleitgel für Achtjährige
 

Sex-Broschüre der „Falken“ immer noch online: Wie reagiert das Ministerium?

Im Mai kritisierte das Familienministerium eine von ihm selbst geförderte Frühsexualisierungsbroschüre der sozialistischen „Falken“ – und legte der NGO nahe, Anpassungen vorzunehmen. Doch die lassen bis heute auf sich warten. Was tut das Haus von Ministerin Prien dagegen?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles