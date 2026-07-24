Sex-Broschüre der „Falken“ immer noch online: Wie reagiert das Ministerium?

Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF

Im Mai kritisierte das Familienministerium eine von ihm selbst geförderte Frühsexualisierungsbroschüre der sozialistischen „Falken“ – und legte der NGO nahe, Anpassungen vorzunehmen. Doch die lassen bis heute auf sich warten. Was tut das Haus von Ministerin Prien dagegen?