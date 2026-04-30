„Die Falken“ betreiben auch Denunziationsstelle gegen Rechts

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Die „Berliner Register“ engagieren sich „gegen Diskriminierung und Ausgrenzung“, wie die Verantwortlichen der Initiative die eigene Arbeit beschreiben. Das passiere, indem „Vorfälle dokumentiert“ werden, die in der Hauptstadt stattgefunden haben. „In die Dokumentation der Berliner Register fließen Vorfälle ein, die Bürger*innen im Alltag beobachten oder selbst erleben. Bei den Vorfällen handelt es sich um Aktivitäten der extremen Rechten, um rassistische Vorfälle im Alltag und Diskriminierung an verschiedenen Orten.“

Die „Vorfalls-Chronik“ auf der Webseite der Organisation beschreibt Dinge wie: „Am Ausgang des S-Bahnhofs Friedrichshagen wurden zwei antifeministische Aufkleber, die sich gegen gendersensible Sprache richteten, entdeckt und entfernt.“ Eine andere Meldung moniert einen „antifeministischen Aufkleber mit der Aufschrift ‘Gender mich nicht voll‘“, der im Stadtteil Lichtenberg „entdeckt und entfernt“ worden sei. So geht das über Seiten und Monate.

Auch Konservative geraten ins Visier der Linksextremen

Die „Berliner Register“ sind in 13 Untergruppierungen verteilt: zwölf für jeden Bezirk der Hauptstadt sowie eine zentrale Koordinierungsstelle. Dafür gab es 2024 vom Land Berlin Fördermittel in Höhe von mehr als einer Million Euro, 2025 ebenso. Auch im laufenden Jahr sieht es ähnlich aus. Die zentrale Koordinierungsstelle streicht mit mehr als 200.000 Euro den größten Anteil ein, die einzelnen Bezirks-Ableger erhalten mittlere bis hohe fünfstellige Beträge. Neben vermeintlich rechtsextremen Aufklebern arbeiten sich einige Meldungen im Register auch an der JUNGEN FREIHEIT ab. Beim „jährlichen Sommerfest der neurechten Wochenzeitung“ seien „verschiedene extrem-rechte Influencer*Innen“ vor Ort gewesen, heißt es etwa in einer dieser mit Steuergeld möglich gemachten „Meldungen“.

Die verschiedenen Registerstellen der Berliner Stadtbezirke werden jeweils von verschiedenen Gruppierungen geführt. Im Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf ist das die „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“. Das ist der Verein, der bundesweite Empörung ausgelöst hatte, nachdem zwei seiner Anhänger Mitte März bei einer Projektwoche an der Oberschule in Schleife einer Schulklasse von 14- bis 15jährigen Pornobilder gezeigt hatten. Die JUNGE FREIHEIT hatte den Vorfall im April aufgedeckt. 83.325 Euro hat die von den „Falken“ betreute Registerstelle Charlottenburg-Wilmersdorf 2025 vom Land Berlin erhalten.

Doch auch der Bund greift tief in die Tasche, um „Die Falken“ zu finanzieren: seit 2021 flossen mehr als 8,41 Millionen Euro Steuergeld an den sozialistischen Verein.



Meldestelle verharmlost Linksterroristin als „Antifaschistin“

Die dortige Registerstelle moniert auch eine „LGBTIQ*-feindliche Veranstaltung“ in der Bibliothek des Konservatismus. Dort sei bei einer Buchvorstellung „vor einer vermeintlichen Bedrohung durch den Verfall der traditionellen Familie gewarnt und somit Familienkonzepte, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, abgewertet“ worden. „Zudem wurde das Misgendern von trans*Personen als ‘Aussprechen von Tatsachen‘ legitimiert“, kritisiert eine Meldung.

Gewaltverherrlichung von linker oder islamistischer Seite sind indes kein Thema für die „Berliner Register“. Auf der Webseite heißt es explizit: „Es werden nur Vorfälle aufgenommen, die rassistisch, antisemitisch, LGBTIQ*-feindlich, antiziganistisch, extrem rechts, sozialchauvinistisch, behindertenfeindlich oder antifeministisch sind.“ Die inzwischen verurteilte Hammerbande-Linksterroristin Lina E. wird Opfer geschmackloser Sticker. Zu ihrer Person schreiben die Betreiber des Melde-Portals: „Lina E. ist eine momentan in Dresden vor Gericht stehende Antifaschistin.“ Kein Wunder, dass sich die Denunziationsplattform ausschließlich „gegen Rechts“ engagiert. Linksextremismus und Islamismus werden ignoriert.