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Bundesfamilienministerin: Priens „Demokratie leben!“-Evaluierungsskandal wird immer größer

Bundesfamilienministerin: Priens „Demokratie leben!“-Evaluierungsskandal wird immer größer

Bundesfamilienministerin: Priens „Demokratie leben!“-Evaluierungsskandal wird immer größer

Berlin, Deutschland: Bundeskanzleramt: Ministerpräsidentenkonferenz: Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Karin Prien (CDU)
Berlin, Deutschland: Bundeskanzleramt: Ministerpräsidentenkonferenz: Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Karin Prien (CDU)
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU): Das Leibniz-Institut hat aus ihrem Programm „Demokratie leben!“ Hunderttausende Euro erhalten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Priens „Demokratie leben!“-Evaluierungsskandal wird immer größer

Millionen Euro für die „Demokratie leben!“-Evaluatoren und nun auch für den Evaluator der bisherigen Evaluationen: Das Förderprogramm von Bundesfamilienministerin Prien sorgt für immer mehr Kosten – jetzt korrigiert die Bundesregierung ihre bisherigen Zahlen sogar noch nach oben.

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Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU): Das Leibniz-Institut hat aus ihrem Programm „Demokratie leben!“ Hunderttausende Euro erhalten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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