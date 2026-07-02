Priens „Demokratie leben!“-Evaluierungsskandal wird immer größer

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU): Das Leibniz-Institut hat aus ihrem Programm „Demokratie leben!“ Hunderttausende Euro erhalten. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Millionen Euro für die „Demokratie leben!“-Evaluatoren und nun auch für den Evaluator der bisherigen Evaluationen: Das Förderprogramm von Bundesfamilienministerin Prien sorgt für immer mehr Kosten – jetzt korrigiert die Bundesregierung ihre bisherigen Zahlen sogar noch nach oben.