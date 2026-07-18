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„Widersetzen“ und NGO-Sumpf: Gegen die „gemeinnützigen“ Brandstifter

„Widersetzen“ und NGO-Sumpf: Gegen die „gemeinnützigen“ Brandstifter

„Widersetzen“ und NGO-Sumpf: Gegen die „gemeinnützigen“ Brandstifter

Angriff auf einen Journalisten von „Apollo News“ in Erfurt: Der für die Proteste verantwortliche Verein VVN-BdA könnte die Gemeinnützigkeit verlieren. (Themenbild/Collage)
Angriff auf einen Journalisten von „Apollo News“ in Erfurt: Der für die Proteste verantwortliche Verein VVN-BdA könnte die Gemeinnützigkeit verlieren. (Themenbild/Collage)
Angriff auf einen Journalisten von „Apollo News“ in Erfurt: Der für die Proteste verantwortliche Verein VVN-BdA könnte die Gemeinnützigkeit verlieren. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
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Gegen die „gemeinnützigen“ Brandstifter

Nach Angriffen auf Journalisten bei den Anti-AfD-Protesten in Erfurt könnte der verantwortliche Verein seine Gemeinnützigkeit verlieren. Es wäre ein längst überfälliger Schritt. Ein Kommentar von Ulrich Vosgerau.

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Angriff auf einen Journalisten von „Apollo News“ in Erfurt: Der für die Proteste verantwortliche Verein VVN-BdA könnte die Gemeinnützigkeit verlieren. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
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