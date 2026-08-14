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JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Lenins Tscheka breitete sich über Russland aus

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Tscheka-Chef Felix Dserschinski berät sich im Kreis von Getreuen.
Tscheka-Chef Felix Dserschinski berät sich im Kreis von Getreuen.
Tscheka-Chef Felix Dserschinski berät sich im Kreis von Getreuen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
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Lenins Tscheka breitete sich über Russland aus

Als Lenins Bolschewisten die Macht in Russland erobert hatten, machten sie sich daran, sie durch Terrormaßnahmen zu sichern. Die Tscheka war das Werkzeug dazu. Die Organisation sollte eigentlich nur eine kurze Lebensdauer haben. Eigentlich.

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