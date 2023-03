Haltestellen-Mord: Hamada K. festgenommen

Anzeige







HANNOVER. Acht Tage nach den tödlichen Schüssen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover auf den 34jährigen Kellner Filippo S. hat ein Spezialeinsatzkommando den mutmaßlichen Mörder festgenommen. Der 22 Jahre alte Mann, der in fast allen Medien als „Deutscher“ bezeichnet wird, heißt Hamada K., meldet die Bild-Zeitung.

Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen. Am Donnerstag nachmittag erließ das Amtsgericht Hannover nun Haftbefehl gegen ihn. Offenbar wegen eines Streits, der bereits in dem Verkehrsmittel begann, zog der Mann mit Migrationshintergrund eine Pistole und schoß den Familienvater nieder. Das Opfer, ein Italiener, verblutete noch auf dem Bürgersteig an der an der Station Fiedelerstraße im Stadtteil Döhren.

Haltestelle: Todesschütze verliert Handy am Tatort

Zum Verhängnis wurde dem Schützen, der schulterlange schwarze Haare und einen dunklen Bart trägt, daß er bei der Tat sein Handy verloren hatte. Die Beamten glichen die Bilder aus dem Telefon mit den Videoaufzeichnungen aus der Bahn ab und konnten so den 22jährigen identifizieren. Auch die Zeugen hatten den Verdächtigen auf diesen Bildern wiedererkannt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

In der Wohnung in Hameln seien Bekleidung sowie zwei Schußwaffen sichergestellt worden. Nun werde untersucht, ob es sich bei einer davon um die Tatwaffe handele. Hamada K. ist bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, nicht aber wegen Gewalttaten vorbestraft. Bislang haben die Ermittler keine Hinweise darüber, ob sich der mutmaßliche Täter und das Opfer vor ihrer Begegnung in der Stadtbahn gekannt hatten. (fh)