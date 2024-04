Ein Diasporaprotest gegen Peking in London: Proteste gegen die Übernahme Hongkongs sind nur noch im Ausland möglich. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Thomas Krych

Noch vor fünf Jahren war Hongkongs Revolution in aller Munde. Nun glauben nur noch wenige an deren Erfolg. Öffentlich Peking zu kritisieren, traut man sich kaum in diesen Tagen. Eine Reportage von Hinrich Rohbohm.