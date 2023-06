Joe Biden fällt mitten auf der Bühne um

Anzeige

EL PASO. Bei einer Abschlußfeier von Luftwaffenabsolventen ist US-Präsident Joe Biden gestolpert und gestürzt. Das 80 Jahre alte Staatsoberhaupt hatte am Donnerstag einen Sandsack übersehen und fiel nach seiner Rede vornüber mitten auf die Bühne. Personenschützer mußten Biden wieder auf die Beine helfen.

Der Unfall im County (Landkreis) El Paso in Colorado passierte, als der Präsident die Bühne, auf der er vorher zu den jungen Soldaten gesprochen hatte, verlassen wollte. Der Präsident reckte anschließend den Daumen nach oben, um zu signalisieren, daß alles in Ordnung sei. Das Weiße Haus erklärte, dem Präsidenten gehe es „gut“.

Biden stößt sich später den Kopf

Mit dem spektakulären Sturz vor laufenden Kameras hat der älteste US-Präsident aller Zeiten die Diskussionen um seine Amtsfähigkeit neu entfacht. Biden war bereits mehrfach in aller Öffentlichkeit gestürzt. Einmal geschah es auf der Gangway zur Airforce One, ein anderes Mal fiel er vor Journalisten mit dem Fahrrad um.

Dem Politiker der Demokraten, der erklärt hat, sich im November kommenden Jahres zur Wiederwahl stellen zu wollen, passierte noch am selben Tag ein weiterer Unfall. Beim Verlassen des Präsidenten-Hubschraubers Marine One, der ihn in die US-Hauptstadt Washington zurückflog, stieß er sich den Kopf am Türrahmen. Auch das überstand er offenbar unverletzt. Reportern rief er danach einen ironischen Kommentar zu.

Auch wegen geistiger Aussetzer und merkwürdiger Reden fragen sich viele Amerikaner, ob Biden noch die Ansprüche an das Amt erfüllt. Würde er wiedergewählt, wäre er bei seiner erneuten Amtseinführung 82 Jahre alt. Biden wurde am 20. November 1942 geboren. (fh)