Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wahl in Baden-Württemberg: Die schwarze Blamage

Wahl in Baden-Württemberg: Die schwarze Blamage

Wahl in Baden-Württemberg: Die schwarze Blamage

Cem Özdemir und Manuel Hage (r.): Blamage für die Schwarzen. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Cem Özdemir und Manuel Hage (r.): Blamage für die Schwarzen. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Cem Özdemir und Manuel Hage (r.): Blamage für die Schwarzen. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
JF-Plus Icon Premium Wahl in Baden-Württemberg
 

Die schwarze Blamage

Lieber ein Grüner, der keine grüne Politik macht, als ein Schwarzer, der keine christdemokratischen Versprechen einhält – vielleicht ist das die Wahl, die Baden-Württemberg heute getroffen hat. Und: SPD und FDP werden endgültig zur Resterampe. Ein Kommentar von JF-Politikchef Christian Vollradt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Cem Özdemir und Manuel Hage (r.): Blamage für die Schwarzen. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles