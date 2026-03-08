Der klare Wahlgewinner

Manche in der AfD hatten sich vielleicht ein besseres Ergebnis erhofft. Doch die Partei sollte angesichts der Umstände auch mal auf dem Teppich bleiben. Sie geht als klarer Gewinner aus der Wahl hervor. Nur noch eine Kraft kann ihren weiteren Aufstieg verhindern: sie selbst. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.