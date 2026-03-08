Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD in Baden-Württemberg: Der klare Wahlgewinner

AfD in Baden-Württemberg: Der klare Wahlgewinner

AfD in Baden-Württemberg: Der klare Wahlgewinner

AfD-Ministerpräsidentenkandidat Frohnmaier: Starkes Ergebnis für die AfD im Westen. Foto: picture alliance / REUTERS | Jana Rodenbusch
AfD-Ministerpräsidentenkandidat Frohnmaier: Starkes Ergebnis für die AfD im Westen. Foto: picture alliance / REUTERS | Jana Rodenbusch
AfD-Ministerpräsidentenkandidat Frohnmaier: Starkes Ergebnis für die AfD im Westen. Foto: picture alliance / REUTERS | Jana Rodenbusch
JF-Plus Icon Premium AfD in Baden-Württemberg
 

Der klare Wahlgewinner

Manche in der AfD hatten sich vielleicht ein besseres Ergebnis erhofft. Doch die Partei sollte angesichts der Umstände auch mal auf dem Teppich bleiben. Sie geht als klarer Gewinner aus der Wahl hervor. Nur noch eine Kraft kann ihren weiteren Aufstieg verhindern: sie selbst. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Ministerpräsidentenkandidat Frohnmaier: Starkes Ergebnis für die AfD im Westen. Foto: picture alliance / REUTERS | Jana Rodenbusch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
Hierfür wurden keine ähnlichen Themen gefunden.
aktuelles