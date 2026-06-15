Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Bürobedarf
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Wer in Freibädern grapscht und zuschlägt

JF-Exklusiv: Wer in Freibädern grapscht und zuschlägt

JF-Exklusiv: Wer in Freibädern grapscht und zuschlägt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor dem Sommerbad Neukölln. Wegen einer Auseinandersetzung im Sommerbad Neukölln ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe sagte, es habe eine Auseinandersetzung am Beckenrand mit verletzten Badegästen gegeben. Wie viele Verletzte es sind, gab ein Sprecher der Polizei bislang nicht an. Ausländer sind bei Gewalt und Sexualdelikten in Freibädern deutlich überrepräsentiert, wie aus Zahlen der Bundesregierung auf Nachfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess hervorgeht.
Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor dem Sommerbad Neukölln. Wegen einer Auseinandersetzung im Sommerbad Neukölln ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe sagte, es habe eine Auseinandersetzung am Beckenrand mit verletzten Badegästen gegeben. Wie viele Verletzte es sind, gab ein Sprecher der Polizei bislang nicht an. Ausländer sind bei Gewalt und Sexualdelikten in Freibädern deutlich überrepräsentiert, wie aus Zahlen der Bundesregierung auf Nachfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess hervorgeht.
Polizeipräsenz vor dem Sommerbad Neukölln: Ausländer bei Gewaltdelikten in Freibädern deutlich überrepräsentiert. Foto: picture alliance/dpa | Anja Mia Neumann
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Wer in Freibädern grapscht und zuschlägt

Mit dem Sommer öffnen die Freibäder – und neben friedlichen Badegästen kommen auch Verbrecher an die Badeorte. Der JUNGEN FREIHEIT liegen nun exklusive Zahlen vor, welche Gruppen 2025 am häufigsten negativ aufgefallen sind.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Polizeipräsenz vor dem Sommerbad Neukölln: Ausländer bei Gewaltdelikten in Freibädern deutlich überrepräsentiert. Foto: picture alliance/dpa | Anja Mia Neumann
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles