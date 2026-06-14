Jetzt gibt es ein Video zu Siegmunds und Heuers „Kumpel-Foto“

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HALBERSTADT. In der Diskussion um das freundschaftliche Foto von Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen, Ulrich Siegmund, und CDU-Fraktionschef Guido Heuer ist ein Video aufgetaucht, das Klarheit in die Sache bringt. Bei einer Veranstaltung in Halberstadt, wo beide an einer Podiumsdiskussion teilgenommen hatten, war ein Bild entstanden, das Siegmund und Heuer freundschaftlich-scherzend zeigt (JF berichtete). CDU-Mann Heuer, der dort auch den politischen Umgang mit der AfD kritisiert hatte, sagte später gegenüber dem Journalisten Robin Alexander, das Bild sei entstanden, „weil es nur zwei Mikrophone gab und ich bei einer Falschaussage von Herrn Siegmund intervenieren musste. Ich habe Herrn Siegmund das Mikrofon aus der Hand genommen, und dabei ist diese unglückliche Aufnahme entstanden“, sagte Heuer mit Blick auf das Foto (JF berichtete).

Es habe sich dabei um „keine Kumpelei, sondern politische Konfrontation“ gehandelt, betonte der Christdemokrat.

Siegmund scherzt über kaputtes Mikrophon

In dem nun aufgetauchten Video der Veranstaltung hört man Siegmund zu Heuer sagen, man könnte meinen, „dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre“. Das sei „immer das humorvolle in diesen Diskussionsrunden“. Daraufhin ergreift ein fröhlich lächelnder Heuer das Mikrophon du sagt: „Ich saß noch nie im Bundestag.“ Anschließend scherzen beide über Heuers Mikrophon, Siegmund nennt es „das Altparteien-Mikro“ und witzelt, dass „vielleicht der Verfassungsschutz“ für die technischen Probleme verantwortlich sein könnte. Die Stimmung wirkt insgesamt freundlich und respektvoll.

„KEINE Kumpelei!“ hieß es gestern überall bei der CDU, als ein Foto von @UlrichSiegmund und Guido Heuer im Internet die Runde machte. Hier ist das Video. Dort scherzt Herr Heuer sogar noch über das „Altparteien-Mikrofon“ welches nicht funktionieren würde. Ich finde, es war eine… pic.twitter.com/W8AmrDBwTO — Kolja Barghoorn (@MitAktien) June 14, 2026

Nach der Veröffentlichung des Fotos war es zu Spekulationen gekommen, ob die Brandmauer zur AfD in Sachsen-Anhalt wackle. Siegmund selbst sagte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, das sei „überhaupt nicht“ der Fall. „Die CDU steht in Sachsen-Anhalt fest an der Seite von Merz und zur Brandmauer. Die Erfahrungen der letzten Jahre sind eindeutig“, betonte der AfD-Politiker.

Die Veranstaltung war vom sachsen-anhaltinischen Landesverband des Liberalen Mittelstandes organisiert worden. Aufgrund der Einladung des AfD-Politikers Siegmund, hatte die Bundesvorsitzende des Verbandes, Angelika Hießerich-Peter, sich bereits im Vorfeld scharf von dem Treffen distanziert. Stattgefunden hat es dennoch: An der Podiumsdiskussion nahmen Vertreter von CDU, AfD, Linkspartei, Grünen und BSW teil. (st)