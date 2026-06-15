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Wahlkampf in Sachsen-Anhalt: Brandmauer gegen den Anstand

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Ulrich Siegmund: Was die Foto-Posse über die Brandmauer verrät. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Ulrich Siegmund: Was die Foto-Posse über die Brandmauer verrät. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Ulrich Siegmund: Was die Foto-Posse über die Brandmauer verrät. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Wahlkampf in Sachsen-Anhalt
 

Brandmauer gegen den Anstand

In Sachsen-Anhalt absolvieren ein Politiker der AfD und der CDU eine Podiumsdiskussion, ohne sich gegenseitig die Augen auszukratzen. Ergebnis: Die Union rotiert und die Republik steht Kopf. Wie peinlich ist das bitte? Es zeigt, wie die Brandmauer zu einem Instrument der Entmenschlichung wird. Ein Kommentar.

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Ulrich Siegmund: Was die Foto-Posse über die Brandmauer verrät. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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