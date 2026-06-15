Brandmauer gegen den Anstand

In Sachsen-Anhalt absolvieren ein Politiker der AfD und der CDU eine Podiumsdiskussion, ohne sich gegenseitig die Augen auszukratzen. Ergebnis: Die Union rotiert und die Republik steht Kopf. Wie peinlich ist das bitte? Es zeigt, wie die Brandmauer zu einem Instrument der Entmenschlichung wird. Ein Kommentar.