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JF-Reportage: Wie Linksextremisten den AfD-Parteitag verhindern wollen

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Das Bild zeigt folgendes: Linksextremisten zeigen ein Transparent gegen Rheinmetall: Blockade-Vorbereitungen zum AfD-Bundesparteitag laufen. Foto: JF
Das Bild zeigt folgendes: Linksextremisten zeigen ein Transparent gegen Rheinmetall: Blockade-Vorbereitungen zum AfD-Bundesparteitag laufen. Foto: JF
Linksextremisten zeigen ein Transparent gegen Rheinmetall: Blockade-Vorbereitungen zum AfD-Bundesparteitag laufen. Foto: JF
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Wie Linksextremisten den AfD-Parteitag verhindern wollen

Von Greenpeace bis ins gewalttätige Milieu mobilisieren diverse Gruppen zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Die JUNGE FREIHEIT hat sich die Szene genauer angesehen.

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Linksextremisten zeigen ein Transparent gegen Rheinmetall: Blockade-Vorbereitungen zum AfD-Bundesparteitag laufen. Foto: JF
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