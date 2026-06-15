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Zwischen Waffenruhe und Friedensvertra: Woran Trumps Iran-Abkommen scheitern könnte

Zwischen Waffenruhe und Friedensvertra: Woran Trumps Iran-Abkommen scheitern könnte

Zwischen Waffenruhe und Friedensvertra: Woran Trumps Iran-Abkommen scheitern könnte

Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump.
Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump.
US-Präsident Donald Trump: Neuer Iran-Deal birgt Chancen und Risiken. Foto: picture alliance / Captital Pictures | RS/MPI
JF-Plus Icon Premium Zwischen Waffenruhe und Friedensvertra
 

Woran Trumps Iran-Abkommen scheitern könnte

Trump hat es wieder getan, er verkündet ein neues Iran-Abkommen. Doch dieses Mal könnte es den Konflikt wirklich entschärfen. Was sind die Knackpunkte und welche Rolle spielt Israel? Eine Analyse von Michael Wiesberg.

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