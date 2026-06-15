WM-Schiedsrichter macht „Okay“-Geste – jetzt fordern Linke seinen Rauswurf

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HOUSTON. Ein angeblich „rechtsextremes“ Handzeichen von WM-Schiedsrichter Shaun Evans hat im Internet für Aufregung gesorgt. Während der Live-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Curaçao am Sonntag formte er vor der Kamera mit dem Zeigefinger und dem Daumen einen Kreis und spreizte die übrigen Finger ab. Das üblicherweise als „Okay“-Zeichen bekannte Symbol wurde von einigen Zuschauern als „White Power“-Symbol interpretiert.

Die linke Organisation „Football Against Racism in Europe“ (Fare), warf Evans vor, er habe „absichtlich ein rechtsextremes Neonazi-Symbol“ verbreitet und forderte, ihn für den Rest der Weltmeisterschaft von seinem Schiedsrichterposten zu entfernen. Den Zuschauern vor dem Fernseher sollten keine „Neonazi-Symbole“ zugemutet werden, schrieb die Organisation laut der New York Times. Auch manche Internet-Nutzer forderten die Entfernung des Schiedsrichters. Andere bezeichneten die Aufregung als übertrieben.

Australian #WorldCup referee Shaun Evans flashes a ‚White Power‘ hand signal (below). 👌 What an ambassador for this multicultural nation of ours … 🙄 Guess that rules him out of Morocco v Haiti on June 25. pic.twitter.com/1zUJUdDUge — Please re-follow @AJGardinerEsq! (@ajgardineresq) June 15, 2026

Ein Sprecher des Fifa-Verbands sagte gegenüber dem Medium „BBC Sports“, man habe Evans um eine Klarstellung gebeten, bisher jedoch keine Antwort von dem Australier erhalten.

Die „White Power“-Bedeutung begann als Witz

Abgesehen von der Bedeutung als „Okay“-Zeichen – wie es etwa von Tauchern verwendet wird – kann das Handsymbol auch Teil eines Spiels sein. Dabei formt eine Person ihre Hand in Hüfthöhe zum Kreis. Lenkt das Gegenüber seinen Blick unwillkürlich auf die Hand, darf die gestikulierende Person ihm einen leichten Schlag auf die Schulter verpassen.

Die Idee, die Handgeste stehe für „White Power“, begann ursprünglich als Internet-Scherz. Im Jahr 2017 hatte ein Nutzer des Forums 4chan andere Nutzer dazu aufgefordert, das Internet mit der Behauptung zu fluten, das Handzeichen stehe für „White Power“, da die Finger dabei die Buchstaben W und P formen würden. Das Ziel: Linke sollten auf die Idee hereinfallen und sich dabei lächerlich machen (JF berichtete).

Im November 2024 warnte der Verfassungsschutz Niedersachsen vor dem Symbol. Gerade die harmlose Konnotation mache das Handzeichen „interessant für Rechtsextremisten“, hieß es in einem Video der Behörde (JF berichtete). (lb)