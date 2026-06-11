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Interview mit Berlins AfD-Spitzenkandidatin: War Kai Wegner gar nicht Tennis spielen, Frau Brinker?

Interview mit Berlins AfD-Spitzenkandidatin: War Kai Wegner gar nicht Tennis spielen, Frau Brinker?

Interview mit Berlins AfD-Spitzenkandidatin: War Kai Wegner gar nicht Tennis spielen, Frau Brinker?

Berlins AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker möchte Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt werden.
Berlins AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker möchte Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt werden.
Berlins AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker möchte Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt werden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
JF-Plus Icon Premium Interview mit Berlins AfD-Spitzenkandidatin
 

War Kai Wegner gar nicht Tennis spielen, Frau Brinker?

Im September könnte die AfD auch in Berlin stärkste Kraft werden. Bürgermeisterkandidatin Kristin Brinker stellt sich dem JF-Verhör und nimmt zu einem brisanten Gerücht über den wahren Grund für die Abwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Wegner beim Blackout Stellung.

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Berlins AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker möchte Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt werden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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