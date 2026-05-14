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Sachsen-Anhalt: Die CDU wird wieder zur Blockpartei

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CDU-Ministerpräsident will auch bei dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Amt bleiben – mit Hilfe der Linkspartei.
CDU-Ministerpräsident will auch bei dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Amt bleiben – mit Hilfe der Linkspartei.
CDU-Ministerpräsident will auch bei dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Amt bleiben – mit Hilfe der Linkspartei. Foto: picture alliance / Metodi Popow
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Die CDU wird wieder zur Blockpartei

Für fast alle war eine Stimme für die CDU auch eine gegen die Linkspartei. Das hat sich in Sachsen und Thüringen bereits geändert. Aber was die Union in Sachsen-Anhalt plant, hat eine neue Dimension. Ein Kommentar.

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CDU-Ministerpräsident will auch bei dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Amt bleiben – mit Hilfe der Linkspartei. Foto: picture alliance / Metodi Popow
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