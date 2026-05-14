Die CDU wird wieder zur Blockpartei

CDU-Ministerpräsident will auch bei dem sich abzeichnenden Wahldebakel im Amt bleiben – mit Hilfe der Linkspartei. Foto: picture alliance / Metodi Popow

Für fast alle war eine Stimme für die CDU auch eine gegen die Linkspartei. Das hat sich in Sachsen und Thüringen bereits geändert. Aber was die Union in Sachsen-Anhalt plant, hat eine neue Dimension. Ein Kommentar.