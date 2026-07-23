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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Das passiert, wenn die AfD die Rundfunkstaatsverträge kündigt

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Das passiert, wenn die AfD die Rundfunkstaatsverträge kündigt

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Das passiert, wenn die AfD die Rundfunkstaatsverträge kündigt

Kündigung der Rundfunkstaatsverträge – Die AfD-Ministerpräsidenten-Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen: Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt), Kristin Brinker (Berlin) und Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern).
Kündigung der Rundfunkstaatsverträge – Die AfD-Ministerpräsidenten-Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen: Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt), Kristin Brinker (Berlin) und Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern).
Kündigung der Rundfunkstaatsverträge – Die AfD-Ministerpräsidenten-Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen: Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt), Kristin Brinker (Berlin) und Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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Das passiert, wenn die AfD die Rundfunkstaatsverträge kündigt

Nach möglichen Regierungsübernahmen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern will die AfD aus den Rundfunkstaatsverträgen aussteigen. Rechtlich ist das möglich. Doch was passiert dann und wann wird es wirksam?

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Kündigung der Rundfunkstaatsverträge – Die AfD-Ministerpräsidenten-Kandidaten für die anstehenden Landtagswahlen: Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt), Kristin Brinker (Berlin) und Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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