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Niedersachsen: Schaf gestohlen und gegrillt – Polizei verweigert Täterbeschreibung

Niedersachsen: Schaf gestohlen und gegrillt – Polizei verweigert Täterbeschreibung

Niedersachsen: Schaf gestohlen und gegrillt – Polizei verweigert Täterbeschreibung

Schaf, Nationalpark Wattenmeer, Schleswig Holstein, Deutschland
Schaf, Nationalpark Wattenmeer, Schleswig Holstein, Deutschland
Schaf auf einer Weide (Symbolbild): Wer tötete und grillte das Tier? Foto: picture alliance / imageBROKER | Joachim Moebes Claudino
Niedersachsen
 

Schaf gestohlen und gegrillt – Polizei verweigert Täterbeschreibung

Ein 23jähriger soll im niedersächsischen Oelstorf ein Schaf gestohlen, getötet und gegrillt haben. Die Polizei schweigt zu Herkunft, Migrationshintergrund und Vorstrafen des Tatverdächtigen.
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OELSTORF. Nachdem ein 23jähriger am vergangenen Wochenende im niedersächsischen Oelstorf ein Schaf gestohlen, getötet und gegrillt haben soll, verweigert die zuständige Polizei Harburg jedwede Auskunft über den Tatverdächtigen. „Angaben zur Staatsangehörigkeit oder zu einem möglichen Migrationshintergrund des Tatverdächtigen machen wir nicht“, heißt es auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT. „Diese Angaben stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand in keinem erkennbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Tatvorwurf.“

So würden in diesem Fall die „schutzwürdigen persönlichen Interessen des Tatverdächtigen überwiegen“ und nicht etwa das Informationsinteresse. „Ebenso bezieht sich das auf die Frage nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen“, antworteten die Ermittler auf die Frage der JF, ob der Tatverdächtige polizeibekannt sei.

Zeugen des Schafsdiebstahls ohne Täterbeschreibung gesucht

Obwohl die Ermittler Zeugen suchen, die an der Lübberstedt Straße oder an der Straße Am Osterbach etwas gesehen haben oder weitere Beteiligte identifizieren könnten, will die Polizei keine Täterbeschreibung veröffentlichen.

Seit Freitag hatten die betroffenen Tierhalter ein Schaf vermisst. Am Sonntag fanden sie dann den verkohlten Kadaver des Tieres unweit der Weide auf einer erloschenen Feuerstelle. Die Polizei teilte lediglich mit, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz habe und noch nicht festgenommen worden sei. Ermittelt werde aber gegen ihn wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (rsz)

Schaf auf einer Weide (Symbolbild): Wer tötete und grillte das Tier? Foto: picture alliance / imageBROKER | Joachim Moebes Claudino
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