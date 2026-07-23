Bald droht auch Notaren ein Gesinnungs-TÜV

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD): Will Notare wie Beamte und Richter unter die Lupe nehmen. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: IMAGO / BREUEL-BILD /// IMAGO / Hanno Bode

Nächster Schlag gegen die AfD? Geht es nach den Justizministern, sollen neben Beamten und Richtern auch Notare auf „Verfassungstreue“ geprüft werden. Wer AfD-Mitglied ist, muss dann mit Konsequenzen rechnen.