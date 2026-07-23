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„Fremdenfeindliches Verhalten“: Diese Äußerungen sollen den Wahlausschluss eines AfD-Kandidaten begründen

„Fremdenfeindliches Verhalten“: Diese Äußerungen sollen den Wahlausschluss eines AfD-Kandidaten begründen

„Fremdenfeindliches Verhalten“: Diese Äußerungen sollen den Wahlausschluss eines AfD-Kandidaten begründen

AfD-Bewerber Stephan Bothe
AfD-Bewerber Stephan Bothe
Ein Verfechter des „Ethnopluralismus“? AfD-Bewerber Stephan Bothe. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / KI
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Diese Äußerungen sollen den Wahlausschluss eines AfD-Kandidaten begründen

Das niedersächsische Innenministerium will, dass der AfD-Politiker Stephan Bothe von den Landratswahlen im September ausgeschlossen wird. Elf Zitate sollen unter anderem Angriffe auf die Menschenwürde und das Demokratieprinzip belegen – doch tun sie das auch? Die JF kennt die Details.

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Ein Verfechter des „Ethnopluralismus“? AfD-Bewerber Stephan Bothe. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / KI
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