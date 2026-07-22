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AfD-Politiker darf nicht kandidieren: Eine Demokratie wickelt sich ab

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Martin Sichert: Darf nicht antreten, weil er in der AfD ist. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH. Schöne Demokratie.
Martin Sichert: Darf nicht antreten, weil er in der AfD ist. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH. Schöne Demokratie.
Martin Sichert: Darf nicht antreten, weil er in der AfD ist. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Eine Demokratie wickelt sich ab

In Nicaragua werden Wahlen verboten, damit die Opposition nicht mehr versuchen kann, „die Regierung an sich zu reißen“. In Deutschland verbietet man der Opposition jetzt einfach, an Wahlen teilzunehmen. Die Bundesrepublik wird zum Land der Wächterräte. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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Martin Sichert: Darf nicht antreten, weil er in der AfD ist. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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