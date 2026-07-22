Volt-Rebell: „Natürlich gibt es AfD-Positionen, die man übernehmen kann“

Ludwig von Jagow, Kandidat von Volt zur Berliner Abgeordnetenhauswahl: „Eine Nähe zur AfD habe ich überhaupt nicht artikuliert.“ Fotos: IMAGO / Eibner /// privat

Ausgerechnet ein Kandidat der EU-freundlichen Volt-Partei zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin fordert das Ende der Brandmauer. Nun spricht Ludwig von Jagow mit der JUNGEN FREIHEIT über seine Beweggründe – und ob er einem AfD-Antrag zustimmen würde.