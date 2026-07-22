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Ausländerbehörde Darmstadt: Warum dürfen eigentlich Ausländer über Aufenthaltstitel entscheiden?

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Der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde Darmstadt, Herr Abduljabber: Insgesamt entscheiden 27 Mitarbeiter in der Behörde über Aufenthaltstitel. Foto: Screenshot HR / JF
Der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde Darmstadt, Herr Abduljabber: Insgesamt entscheiden 27 Mitarbeiter in der Behörde über Aufenthaltstitel. Foto: Screenshot HR / JF
Der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde Darmstadt, Herr Abduljabber: Insgesamt entscheiden 27 Mitarbeiter in der Behörde über Aufenthaltstitel. Foto: Screenshot HR / JF
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Warum dürfen eigentlich Ausländer über Aufenthaltstitel entscheiden?

Der Fall sorgte für Empörung: Ein Iraker ohne unbefristete Aufenthaltsgenehmigung entscheidet in Darmstadt über den Aufenthaltstitel von Ausländern. Doch ist das eine Ausnahme? Die JUNGE FREIHEIT hat bei der Ausländerbehörde nachgefragt.

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Der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde Darmstadt, Herr Abduljabber: Insgesamt entscheiden 27 Mitarbeiter in der Behörde über Aufenthaltstitel. Foto: Screenshot HR / JF
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