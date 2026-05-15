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Personelle Neuaufstellung: Kubicki übernimmt FDP-Führung: Höne zieht Kandidatur zurück

Personelle Neuaufstellung: Kubicki übernimmt FDP-Führung: Höne zieht Kandidatur zurück

Personelle Neuaufstellung: Kubicki übernimmt FDP-Führung: Höne zieht Kandidatur zurück

Wolfgang Kubicki (r.) hat nach dem Rückzug von Henning Höne (l.) freie Bahn als Übergangs-FDP-Chef.
Wolfgang Kubicki (r.) hat nach dem Rückzug von Henning Höne (l.) freie Bahn als Übergangs-FDP-Chef.
Wolfgang Kubicki (r.) hat nach dem Rückzug von Henning Höne (l.) freie Bahn als Übergangs-FDP-Chef. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
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Kubicki übernimmt FDP-Führung: Höne zieht Kandidatur zurück

Der FDP-Machtkampf um die Parteiführung ist abgesagt. Kubicki soll die Liberalen nach dem Rückzug seines Konkurrenten Höne führen. Doch das gefällt nicht allen.

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Wolfgang Kubicki (r.) hat nach dem Rückzug von Henning Höne (l.) freie Bahn als Übergangs-FDP-Chef. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
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