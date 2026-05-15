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Bürgerproteste: Der Widerstand gegen Rechenzentren treibt Deutschland ins digitale Abseits

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Rechenzentrum bei Frankfurt am Main: Werden Investoren verschreckt, können keine Rechenzentren gebaut werden.
Rechenzentrum bei Frankfurt am Main: Werden Investoren verschreckt, können keine Rechenzentren gebaut werden.
Rechenzentrum bei Frankfurt am Main: Immer mehr Anwohner verhindern Großprojekte und damit das digitale Zeitalter. Foto: Foto: picture alliance / Visually | Hugo Kurk
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Der Widerstand gegen Rechenzentren treibt Deutschland ins digitale Abseits

In zahlreichen deutschen Regionen stoppen Initiativen den Ausbau von Rechenzentren. Das schreckt Investoren ab. Trotz Rekordeinnahmen von Start-ups reichen die Gelder nicht aus, um mit den Großen mitzuhalten.

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Rechenzentrum bei Frankfurt am Main: Immer mehr Anwohner verhindern Großprojekte und damit das digitale Zeitalter. Foto: Foto: picture alliance / Visually | Hugo Kurk
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