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Schlacht von Mohác: Beginn der ungarischen Tragödie

Schlacht von Mohác: Beginn der ungarischen Tragödie

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Schlacht von Mohác (Holzstich, koloriert, nach Gemälde von Wilhelm Camphausen). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images. Eine Tragödie
Schlacht von Mohác (Holzstich, koloriert, nach Gemälde von Wilhelm Camphausen). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images. Eine Tragödie
Schlacht von Mohác (Holzstich, koloriert, nach Gemälde von Wilhelm Camphausen). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
JF-Plus Icon Premium Schlacht von Mohác
 

Beginn der ungarischen Tragödie

Vor 500 Jahren werden die Ungarn in der Schlacht von Mohác von einem osmanischen Heer vernichtend geschlagen. Die Katastrophe prägte auch die Entwicklung des Habsburger-Reichs.

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Schlacht von Mohác (Holzstich, koloriert, nach Gemälde von Wilhelm Camphausen). Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images
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