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Ungarn: Magyar karrt das Fallbeil heran – dieser Kopf rollt als erstes

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Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: Er will Ungarn von den angeblich mafiösen Strukturen der Fidesz-Ära säubern
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: Er will Ungarn von den angeblich mafiösen Strukturen der Fidesz-Ära säubern
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: Er will Ungarn von den angeblich mafiösen Strukturen der Fidesz-Ära säubern Foto: picture alliance / Tamas Purger/MTI via AP
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Magyar karrt das Fallbeil heran – dieser Kopf rollt als erstes

Die Wahl in Ungarn ist vorbei. Der Kampf zwischen Fidesz und Tisza aber noch lange nicht. Ministerpräsident Magyar wittert überall Verschwörungen und führt die abgewählte Regierung vor. Ein Kommentar.

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Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: Er will Ungarn von den angeblich mafiösen Strukturen der Fidesz-Ära säubern Foto: picture alliance / Tamas Purger/MTI via AP
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