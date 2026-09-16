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Nach dem Migrantenansturm: Ceuta leidet und Madrid verwaltet die Krise nur

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Migranten bleiben in Ceuta und werden von der Regierung dort untergebracht.
Migranten bleiben in Ceuta und werden von der Regierung dort untergebracht.
Migranten bleiben in Ceuta und werden von der Regierung dort untergebracht. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
JF-Plus Icon Premium Nach dem Migrantenansturm
 

Ceuta leidet und Madrid verwaltet die Krise nur

In Ceuta ist der Ausnahmezustand zur bedrückenden Normalität für die Einwohner geworden. Die Regierung versucht, mit Geld die Probleme durch den Migrantenansturm zu kaschieren. Doch die Spanier vor Ort sind mit einer ungewollten Zukunft konfrontiert.

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