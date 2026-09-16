Ceuta leidet und Madrid verwaltet die Krise nur

Migranten bleiben in Ceuta und werden von der Regierung dort untergebracht. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA

In Ceuta ist der Ausnahmezustand zur bedrückenden Normalität für die Einwohner geworden. Die Regierung versucht, mit Geld die Probleme durch den Migrantenansturm zu kaschieren. Doch die Spanier vor Ort sind mit einer ungewollten Zukunft konfrontiert.