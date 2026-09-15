Da sitzt er, da bleibt er: Friedrich Merz darf als Kanzler weiter Wahlen verlieren. Foto: picture alliance / Marco Bader

Der Putsch gegen Merz ist erst mal abgesagt – das sind die Gründe

Die CDU wird mit Merz wohl erst einmal weitermachen. Das berichten CDU-Insider der JF. Aber ganz vom Tisch ist der Putsch nicht. Überraschend ist besonders ein prominenter Name, den jetzt viele ins Gespräch bringen. Exklusive Hintergründe aus der Kanzler-Partei.