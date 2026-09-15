Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Der Putsch gegen Merz ist erst mal abgesagt – das sind die Gründe

JF-Exklusiv: Der Putsch gegen Merz ist erst mal abgesagt – das sind die Gründe

JF-Exklusiv: Der Putsch gegen Merz ist erst mal abgesagt – das sind die Gründe

Da sitzt er, da bleibt er: Friedrich Merz darf als Kanzler weiter Wahlen verlieren.
Da sitzt er, da bleibt er: Friedrich Merz darf als Kanzler weiter Wahlen verlieren.
Da sitzt er, da bleibt er: Friedrich Merz darf als Kanzler weiter Wahlen verlieren. Foto: picture alliance / Marco Bader
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Der Putsch gegen Merz ist erst mal abgesagt – das sind die Gründe

Die CDU wird mit Merz wohl erst einmal weitermachen. Das berichten CDU-Insider der JF. Aber ganz vom Tisch ist der Putsch nicht. Überraschend ist besonders ein prominenter Name, den jetzt viele ins Gespräch bringen. Exklusive Hintergründe aus der Kanzler-Partei.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Da sitzt er, da bleibt er: Friedrich Merz darf als Kanzler weiter Wahlen verlieren. Foto: picture alliance / Marco Bader
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles