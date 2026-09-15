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Adoptionsrecht: So bunt wird Ungarn unter Péter Magyar

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Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Liebe ist ein Grundrecht“
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Liebe ist ein Grundrecht“
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Liebe ist ein Grundrecht“ Foto: picture alliance / NurPhoto | Balint Szentgallay
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So bunt wird Ungarn unter Péter Magyar

Péter Magyar krempelt Ungarn auf links. Nun stellt er Homosexuellen die Adoption von Kindern in Aussicht. Was er ideologiefrei nennt, ist eigentlich nur ein politischer Bankrott.  

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Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Liebe ist ein Grundrecht“ Foto: picture alliance / NurPhoto | Balint Szentgallay
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