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Medienrevolution nach Wahlsieg: Ungarns Staatsfunk läutet das Totenglöckchen

Medienrevolution nach Wahlsieg: Ungarns Staatsfunk läutet das Totenglöckchen

Medienrevolution nach Wahlsieg: Ungarns Staatsfunk läutet das Totenglöckchen

Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar steht an einem Rednerpult.
Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar steht an einem Rednerpult.
Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar räumt beim Staatsfunk auf. Foto: picture alliance / Robert Hegedus/MTI via AP | Robert Hegedus
JF-Plus Icon Premium Medienrevolution nach Wahlsieg
 

Ungarns Staatsfunk läutet das Totenglöckchen

Revolution in Ungarns öffentlich-rechtlichem Rundfunk: Péter Magyar wickelt Orbáns mediale Claqueure ab. Kann das ein Vorbild für Deutschland sein?

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Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar räumt beim Staatsfunk auf. Foto: picture alliance / Robert Hegedus/MTI via AP | Robert Hegedus
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