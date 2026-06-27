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Streit um eine Denkfabrik: MCC Brüssel: „Offensichtlich wollen uns mächtige zum Schweigen bringen“

Streit um eine Denkfabrik: MCC Brüssel: „Offensichtlich wollen uns mächtige zum Schweigen bringen“

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Eine vom MCC Brüssel veranstaltete Debatte: Für John O’Brian ist die Suspendierung der Denkfabrik durch die EU politisch motiviert. (Themenbild/Collage)
Eine vom MCC Brüssel veranstaltete Debatte: Für John O’Brian ist die Suspendierung der Denkfabrik durch die EU politisch motiviert. (Themenbild/Collage)
Eine vom MCC Brüssel veranstaltete Debatte: Für John O’Brian ist die Suspendierung der Denkfabrik durch die EU politisch motiviert. Fotos: MCC Brüssel
JF-Plus Icon Premium Streit um eine Denkfabrik
 

MCC Brüssel: „Offensichtlich wollen uns mächtige zum Schweigen bringen“

Seit Jahren steht das konservative Mathias Corvinus Collegium aus Ungarn unter Druck – nun verpasst ihm die EU einen Kahlschlag. Mit der JF redet sein Brüsseler Abteilungsleiter John O’Brian darüber, was nach der Ära Orbán folgt.

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Eine vom MCC Brüssel veranstaltete Debatte: Für John O’Brian ist die Suspendierung der Denkfabrik durch die EU politisch motiviert. Fotos: MCC Brüssel
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